Trabzonspor'dan Aziz Behich hamlesi

Süper Lig’in ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bursaspor’un sol bek oyuncusu Aziz Behich’in ismi birçok kulüple anılıyor.

Galatasaray’ın gündeminde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor’un da radarına girdiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün Aziz Behich için yeşil-beyazlı idareciler ile görüştüğü ancak henüz resmi bir teklifte bulunmadığı bildirildi.

Bilindiği üzere Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıklayan Mas'ın yerine Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ın da ismi bordo mavili takımla anılıyor.