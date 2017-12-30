SÜPER LİG

Trabzonspor'dan Aziz Behich hamlesi

Bursaspor’da ligin ilk yarısında attığı gollerle transferin gözde isimleri arasına giren sol bek oyuncusu Aziz Behich için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Aziz Behich 5 gol 1 asistle Avrupa'da en iyi istatistiğe sahip defans oyuncusu konumunda.

Aziz Behich 5 gol 1 asistle Avrupa'da en iyi istatistiğe sahip defans oyuncusu konumunda.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bursaspor’un sol bek oyuncusu Aziz Behich’in ismi birçok kulüple anılıyor.

Galatasaray’ın gündeminde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor’un da radarına girdiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün Aziz Behich için yeşil-beyazlı idareciler ile görüştüğü ancak henüz resmi bir teklifte bulunmadığı bildirildi.

  • Bilindiği üzere Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıklayan Mas'ın yerine Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ın da ismi bordo mavili takımla anılıyor.

Sakıb Aytaç Trabzonspor'u açıkladı
Sakıb Aytaç Trabzonspor'u açıkladı

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın devre arasında takımdan ayrılması beklenen Mas'ın yerine Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ı istediği ifade edilmişti.Sakıb da bordo-mavililerle görüşme yaptığını doğruladı ve Karadeniz ekibine yeşil ışık yaktı.Trabzonhaber'e konuşan 26 yaşındaki futbolcu açıklamaları şöyle;"Verecekleri rakama razıyım""Şu an Antalyaspor’un oyuncusuyum. Ben de sorun olmaz. Verecekleri rakama razıyım. Bordo-mavili formayı da seve seve giyerim. Trabzonspor hayallerimdeki takımlardan birisi. Transfer gerçekleşirse başarılı olacağıma da inanıyorum fakat iş bende bitmiyor. İki kulübün anlaşması lazım." SA (@sakkk23)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Nis 22, 2016 at 6:09öö PDT)

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