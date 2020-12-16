Trabzonsporlu Stiven Plaza İspanya'ya geri dönüyor

Trabzonspor'da Stiven Plaza ile yollar ayrılıyor. Bordo-mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı fakat hem Newton'ın hem de Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen 21 yaşındaki oyuncunun İspanya'ya geri döneceği öğrenildi.

Trabzonspor'un Real Valladolid'den kiraladığı Stiven Plaza, İspanya'ya transfer olmadan ülkesi Ekvador'un Independiente takımında forma giyiyordu. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Independiente Kulübü Genel Menajeri Santiago Morales, 21 yaşındaki oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

"İspanya'ya dönecek"

Plaza'nın Türkiye'deki kariyerini sonlandırıp İspanya'ya geri döneceğini söyleyen Morales, Ekvadorlu oyuncunun Independiente'ye döneceğine yönelik iddialara da yanıt verdi. Genel menajer haberlerin doğru olmadığını söylerken, şu anda böyle bir düşünceleri olmadığını ifade etti.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin istediği Marko Livaja'dan kötü haber Kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor ve Fenerbahçe'de gözler, Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Marko Livaja'ya çevrilmişti. Her 2 takımda başta olmak üzere birçok ekibin 27 yaşındaki oyuncu, izlediği biliniyordu.Hatta geçtiğimiz haftalarda yer alan haberlerde, sezon sonunda AEK ile sözleşmesi bitecek olan Marko Livaja'nın Trabzonspor'da forma giymek istediği ve Abdullah Avcı'nın oyuncunun transferine onay verdiği iddia edilmişti.Teklife sıcak bakıyorYunan basınında çıkan haberlere göre AEK, 27 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. 3 yıllık yeni bir sözleşme öneren AEK yönetimine kesin bir cevap vermeyen Livaja'nın, teklife sıcak baktığı kaydedildi. Aynı zamanda gelen diğer teklifleri de düşünen Hırvat oyuncunun, kısa bir süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.4 gol ve 2 asistle oynadıSantrfor olarak görev yapan Marko Livaja, bu sezon toplamda 17 kez AEK forması giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle oynayan oyuncu, 2018 yılında Las Palmas'tan 1.8 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katılmıştı.Edgar için gelen teklif ortaya çıktıErol Bulut Fenerbahçe için reddettiği takımı açıkladı: Anlaşmaya yakındım🗣Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunan basınına konuştu:👉Sarı-lacivertlilerden önce hangi takımla görüştü?👉Pelkas transferinin perde arkasında neler yaşandı?👉Bakasetas alınsa, Pelkas transferi gerçekleşmeyecek miydi?👉Marko Livaja'yı istedi mi?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 27, 2020

Edgar için gelen teklif ortaya çıktı Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçını takip eden Fransız Saint Etienne Kulübü harekete geçti.61 Saat'te yer alan habere göre bordo-mavililerin savunmacısı Edgar Ie için görüşme yapan ve 1 milyon euroluk teklif gönderen Fransızlara Trabzonspor’dan ret cevabı geldi.Fransız ekibinin Edgar’a da yıllık 1 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi. Temsilcilerin ilerleyen günlerde yeniden Trabzonspor’un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.Uğurcan Çakır ve Edgar Ie için geldiler



