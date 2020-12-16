Trabzonsporlu Stiven Plaza İspanya'ya geri dönüyor
Trabzonspor'un 2 yıllığına kiralık olarak İspanya'nın Real Valladolid takımından kadrosuna kattığı Stiven Plaza, bordo-mavililer ile yol ayrımına geldi. 21 yaşındaki santrfor hem Newton'ın hem de Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor'da Stiven Plaza ile yollar ayrılıyor. Bordo-mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı fakat hem Newton'ın hem de Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen 21 yaşındaki oyuncunun İspanya'ya geri döneceği öğrenildi.
Trabzonspor'un Real Valladolid'den kiraladığı Stiven Plaza, İspanya'ya transfer olmadan ülkesi Ekvador'un Independiente takımında forma giyiyordu. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Independiente Kulübü Genel Menajeri Santiago Morales, 21 yaşındaki oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.
"İspanya'ya dönecek"
Plaza'nın Türkiye'deki kariyerini sonlandırıp İspanya'ya geri döneceğini söyleyen Morales, Ekvadorlu oyuncunun Independiente'ye döneceğine yönelik iddialara da yanıt verdi. Genel menajer haberlerin doğru olmadığını söylerken, şu anda böyle bir düşünceleri olmadığını ifade etti.
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