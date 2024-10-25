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Trabzonspor'un Göztepe kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Göztepe kadrosu açıklandı

17:2125/10/2024, Cuma
AA
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Trabzonspor'un Başakşehir maçındaki 11'i
Trabzonspor'un Başakşehir maçındaki 11'i

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde 10 isim kafilede yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e gitti.


Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı. Takım daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e hareket etti.


Kafilede, ⁠Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, ⁠Pedro Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, ⁠Stefano Denswil, ⁠Serdar Saatçi, Eren Elmalı, ⁠Salih Malkoçoğlu, John David Lundstram, Okay Yokuşlu, ⁠Ozan Tufan, ⁠Batista Mendy, ⁠Enis Bardhi, Edin Visca, ⁠Cihan Çanak, Muhammed Cham, ⁠Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut Bozok ve ⁠Poyraz Yıldırım yer aldı.


Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, Arif Boşluk, Mislav Orsic, Ali Şahin Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Umut Güneş ve sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Arseniy Batagov, Serkan Asan ile Enis Destan yer almadı.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Göztepe

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