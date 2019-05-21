Trabzonspor'un ilk transferleri Süper Lig'den

Yaşadığı sakatlıklar ve mali sıkıntılara rağmen Avrupa kupalarına kalmayı garantileyen Trabzonspor, yeni sezona hazırlanıyor.

Teknik direktör Ünal Karaman ile yeni sözleşme imzalayacak olan bordo mavililer yapacağı transfer operasyonunun ilk ayağını Süper Lig içinden yapacak.

Bu kapsamda küme düşen Akhisarspor'dan Elvis Manu ile büyük ölçüde anlaşan ve sezonun tamamlanmasını bekleyen bordo mavililere sürpriz bir isim daha önerildi.

Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Brice Dja Djedje'nin menajerlik şirketi, Trabzonspor ile iletişime geçti. Fildişi Sahilli orta sahanın bonservisinin elinde olması ve bu sezon Ankaragücü'nde sergilediği olumlu performans sebebiyle transferin mümkün olduğu ifade edildi.

Trabzonspor'da Elvis Manu ve Dja Djedje'nin transferleri Ünal Karaman'ın yeni sözleşme imzalamasının ardından netlik kazanacak.





