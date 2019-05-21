SÜPER LİG

Trabzonspor'un ilk transferleri Süper Lig'den

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Trabzonspor'un alternatifsiz kadrosunu genişletme çalışmalarına başladı. Bordo mavililer transferde ilk aşamada Süper Lig'de uygun bedellerle alabileceği yetenekli isimlere yönelecek. Bu kapsamda 2 ismin transferi kamp dönemine kadar tamamlanabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brice Dja Djedje

Brice Dja Djedje

Yaşadığı sakatlıklar ve mali sıkıntılara rağmen Avrupa kupalarına kalmayı garantileyen Trabzonspor, yeni sezona hazırlanıyor.

Teknik direktör Ünal Karaman ile yeni sözleşme imzalayacak olan bordo mavililer yapacağı transfer operasyonunun ilk ayağını Süper Lig içinden yapacak.

Bu kapsamda küme düşen Akhisarspor'dan Elvis Manu ile büyük ölçüde anlaşan ve sezonun tamamlanmasını bekleyen bordo mavililere sürpriz bir isim daha önerildi.

Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Brice Dja Djedje'nin menajerlik şirketi, Trabzonspor ile iletişime geçti. Fildişi Sahilli orta sahanın bonservisinin elinde olması ve bu sezon Ankaragücü'nde sergilediği olumlu performans sebebiyle transferin mümkün olduğu ifade edildi.

Trabzonspor'da Elvis Manu ve Dja Djedje'nin transferleri Ünal Karaman'ın yeni sözleşme imzalamasının ardından netlik kazanacak.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.