SÜPER LİG

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Claudio Baeza kimdir? Claudio Baeza kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Trabzonspor'un '6' numarası Meksika'dan mı gelecek?

Yeni sezon öncesinde kadrodaki eksikliklerini tamamlamaya çalışan Trabzonspor, '6' numara arayışlarına devam ediyor. Bordo mavililerin gündemine giren son isim Meksika'dan. Güney Amerika basınından sürpriz ismin transferine yönelik önemli açıklamalar geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor'un transfer etmek istediği Claudio Baeza, Colo Colo'da gösterdiği performansla yıldızını parlatmış ve milli takıma kadar yükselmişti.

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Claudio Baeza, Colo Colo'da gösterdiği performansla yıldızını parlatmış ve milli takıma kadar yükselmişti.

Flavio ve Trondsen transferlerine rağmen '6' numara konusunda arayışlarına devam eden Trabzonspor'un gündemine Claudio Baeza girdi.

Güney Amerika basınına yansıyan haberlere göre Şilili orta saha oyuncusu, Avrupa'da forma giymek istiyor ve bu sebeple kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Encancha'nın haberine göre Trabzonspor'un ilgilendiği futbolcunun transferi için Meksika kulübü Necaxa, bordo mavili ekibin teklifini bekliyor. Aynı haber metninde Trabzonspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için bir kaç gün içinde teklif yapacağı ve buna göre transferin şekilleneceği aktarıldı.

Şili'nin köklü takımlarından Colo Colo'da yıldızını parlatan sonrasında Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'ye transfer olan Baeza, 2019'un Aralık ayında Meksika ekibi Necaxa'ya imza atmıştı.

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