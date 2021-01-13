Trabzonspor'un yapacağı transfere Fenerbahçeli Jose Sosa referans oldu

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Jose Ernesto Sosa, Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı futbolcuya referans oldu.

Arjantin basını, Trabzonspor ile görüşen Enzo Perez'in Jose Sosa ile görüştüğünü ve bordo mavililerle ilgili fikirlerini sorduğunu aktardı. Sosa ile yaptığı görüşmeden sonra transfere ikna olan Perez'in River Plate'den ayrılmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Libertadores yarı finalinde Palmeiras'a elenen River Plate'in futbolcusu olan Perez'in bu karşılaşmanın ardından ayrılığının daha kolay olabileceği belirtiliyor.

Enzo Perez, kariyerinde Benfica ve Valencia gibi takımlarda da forma giymişti. 34 yaşındaki futbolcu, 26 kez de Arjantin Milli Takımı forması giymişti. Tecrübeli oyuncunun River Plate'le sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.