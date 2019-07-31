Trabzonspor'un yeni stoperi Ivanildo Fernandes

Geçtiğimiz sezon Moreirense takımında kiralık olarak forma giyen Ivanildo Fernandes, gelecek sezon Trabzonspor'da forma giyecek.

Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan oyuncunun transferi için Trabzonspor ile anlaştığı ve Portekiz ekibinin kampından ayrıldığı belirtildi.

O Jogo adlı internet sitesinin haberine göre, Sporting Lizbon'un 23 yaşındaki genç defans oyuncusu Ivanildo Fernandes'in Trabzonspor ile kiralık olarak sözleşme imzalamak için Türkiye'ye doğru yola çıktığı belirtildi.

Öte yandan Portekiz basını Ivanildo Fernandes'in takımdan ayrılma sebebinin Luis Neto transferi olduğunu ve oyuncunun daha fazla forma şansı bulabilmek için bu tercihte bulunduğunu açıkladı.