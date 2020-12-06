Transfer fiyaskosu: 25 milyon euroya alınmıştı, sözleşmesi feshedildi

PSG Kulübü, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Jese Rodriguez'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Jese, 2016'da İspanya ekibi Real Madrid'den 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu PSG'de beklentileri karşılayamamıştı.

İspanya'nın Las Palmas, Real Betis, İngiltere'nin Stoke City ve son olarak Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarına kiralanan Jese, sezon başında PSG'ye dönmüştü.

Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Jese, PSG kariyerinde 18 maça çıkmış, 2 gol kaydetmişti.