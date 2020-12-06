LİGUE 1

Transfer fiyaskosu: 25 milyon euroya alınmıştı, sözleşmesi feshedildi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol oyuncu Jese Rodriguez ile yollarını ayırdı

Haber Merkezi AA
Jese'nin Transfermakt'taki güncel piyasa değeri 3 milyon euroya kadar düştü.

Jese'nin Transfermakt'taki güncel piyasa değeri 3 milyon euroya kadar düştü.

PSG Kulübü, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Jese Rodriguez'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Jese, 2016'da İspanya ekibi Real Madrid'den 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu PSG'de beklentileri karşılayamamıştı.

İspanya'nın Las Palmas, Real Betis, İngiltere'nin Stoke City ve son olarak Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarına kiralanan Jese, sezon başında PSG'ye dönmüştü.

  • Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Jese, PSG kariyerinde 18 maça çıkmış, 2 gol kaydetmişti.

Jese Rodriguez büyük beklentilerle transfer edilmişti.
Jese Rodriguez büyük beklentilerle transfer edilmişti.

Mbappe'nin gecesi: PSG tarihine geçti
Mbappe'nin gecesi: PSG tarihine geçti

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 13. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti.Karşılaşmanın ilk yarısında PSG, Colin Dagba'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier ise 41. dakikada Stephy Mavididi'nin topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 tamamlandı.PSG'de ikinci yarıda golleri Moise Kean 77. dakikada ve Kylian Mbappe 90+1. dakikada attı.Mbappe, PSG formasıyla 100. golüne ulaştı.🤩 𝟭𝟬𝟬 𝗕𝗨𝗧𝗦, 𝟭𝟬𝟬% 𝗗𝗘 𝗕𝗢𝗡𝗛𝗘𝗨𝗥 🤩❤️💙 @KMbappe pic.twitter.com/8gUrABJi5a&mdash; Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020 Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan lider PSG, puanını 28'e yükseltirken, Montpellier 23 puanla 6. sırada kaldı.Beşiktaş'ın eski yıldızı Barcelona'yı yıktıZirvede nefesleri kesen maç: Bayern Münih - Leipzig (ÖZET)

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