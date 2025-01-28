TÜMOSAN Konyaspor Bodrum FK'ya hazırlanıyor

Yusuf Erdoğan da çalışmalarda yer aldı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında sahasında oynayacağı Bodrum Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
TÜMOSAN Konyaspor’da Bodrum FK maçı hazırlıkları devam ediyor.
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Üç grupta oynanan 5’e 2 ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına sürdürecek.
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