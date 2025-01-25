Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım, 22. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.





Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci Fenerbahçe ile puan farkını 9 yaptı. TÜMOSAN Konyaspor ise 21 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.





Galatasaray 2 maç sonra kazandı

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Aslan, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında da evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalmıştı.





Galatasaray 11 maç sonra gol yemedi

Geçtiğimiz sezona göre bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, bu müsabakayla birlikte 11 maç sonra gol yemedi. Aslan Bodrum FK’yı 1-0 yendikten sonra Süper Lig’de 7, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere oynadığı 11 karşılaşmada kalesinde gol görmüştü. Galatasaray ayrıca bu sezon 5. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 20, Avrupa Ligi’nde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda da 1’er maç olmak üzere oynadığı 31 resmi karşılaşmada 47 gol yedi.









Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçının özeti

12. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahası içi sağ tarafında Barış Alper Yılmaz’ın kafayla içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.





18. dakikada Yunus Akgün’ün savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde Osimhen, Adil Demirbağ’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.





22. dakikada beyaz noktanın başına geçen Osimhen, sol köşeye yaptığı vuruşta top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-0





İlk yarı 1-0 sona erdi.





51. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sol çaprazından şutunu çıkardı, meşin yuvarlağı kaleci Slowik kontrol etti.





60. dakikada Yunus Akgün'ün kısa pasında Kaan Ayhan'ın sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta Slowik topu kornere çeldi.





61. dakikada Yunus'un kendi yarı sahasından ayağının dışıyla uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Slowik'in kucağında kaldı.





69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ara pasıyla topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazda dar açıdan yaptığı sert vuruşta Slowik gole izin vermedi.





78. dakikada Sallai'nin sağda son çizgi civarından yerden içeriye çevirdiği topa Osimhen, altıpasın içinde şık bir şekilde dokundu, meşin yuvarlak Slowik'ten döndü.





Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.













Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini izle

















Fernando Muslera'ya plaket takdim verildi

Konyaspor karşısında ligde sarı-kırmızılı formayla 429. maçında görev alarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu ünvanını alan Fernando Muslera'ya plaket takdim edildi. Maç öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Uruguaylı file bekçisine günün anısına plaket ve arkasında "429" yazan Galatasaray formasını hediye etti.





Taraftar Muslera'ya destek verdi

Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesi Fernando Muslera'ya destek oldu. Kale arkasında "We belive in you Muslera" yazılı pankart açan sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Uruguaylı file bekçisini tezahüratların ardından tribüne çağırdı. Taraftarın isteğini kırmayan Muslera, tribüne gittikten sonra sahanın ortasına gelerek üçlü çektirdi ve seyircilere kalp işareti yaptı.









Roland Sallai sağ bekte başladı

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde Almanya ekibi Freiburg'tan kadrosuna dahil ettiği Roland Sallai, karşılaşmaya sağ bekte başladı. Sarı-kırmızılı formayla son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de başlayan Macar futbolcu, 3 karşılaşmanın ardından TÜMOSAN Konyaspor'a karşı sağ bek olarak sahaya sürüldü.





Yeni transfer Ahmed Kutucu siftah yaptı

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı. Dün ilk defa sarı-kırmızılı ekiple antrenmana çıkan yeni transfer Ahmed Kutucu, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle yedek kulübesinde şans bekledi. Kutucu 70'de oyuna dahil oldu.





Bolu'daki yangında vefat edenler unutulmadı

Karşılaşma öncesinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftalar, "Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, ilk 3 dakikada herhangi bir tezahüratta bulunmadı.





Gabriel Sara, 3 maç sonra sahada

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sakatlanan sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, tedavisinin ardından bu müsabakada 21 kişilik kadroda yer aldı. Müsabakanın 80. dakikasında Yunus Akgün’ün yerine oyuna giren Sara, böylece 3 maç sonra formasına kavuştu. 25 yaşındaki futbolcu, ligdeki Başakşehir ve Hatayspor ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki Dinamo Kiev müsabakalarında sakatlığından dolayı oynayamamıştı.





Mücadelenin ilk 11'leri şu şekildeydi;

Galatasaray : Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Marko, Ndao, Oğulcan, Melih, Yusuf, Kramer



















