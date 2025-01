Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesi Fernando Muslera'ya destek oldu. Kale arkasında "We belive in you Muslera" yazılı pankart açan sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Uruguaylı file bekçisini tezahüratların ardından tribüne çağırdı. Taraftarın isteğini kırmayan Muslera, tribüne gittikten sonra sahanın ortasına gelerek üçlü çektirdi ve seyircilere kalp işareti yaptı.