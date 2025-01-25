Galatasaray'da Fernando Muslera tarihe geçti

17 kupa kazandı

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio’dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile Süper Lig’de 7, TFF Süper Kupa’da 6 ve Türkiye Kupası’nda da 4 kez olmak üzere 17 kupa kazandı. Muslera, ayrıca sarı-kırmızılılarda en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olarak da yer alıyor.