Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen'den Konyaspor maçında flaş hareket: Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Osimhen'den Konyaspor maçında flaş hareket: Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Haber Merkezi
19:4625/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçında, fileleri havalandıran Victor Osimhen'in, gol sevinci tartışmalara neden oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin 21. dakikasında Galatasaray, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Topun başına geçen Victor Osimhen 22. dakikada fileleri havalandırdı.

Golden sonra Osimhen'in gol sevinci tartışmalara neden oldu.

'Ağlama' işareti yapan Osimhen'in Fenerbahçe'ye göndermede bulunduğu iddia edildi.

Sosyal medyada taraftarları, Osimhen'in bu gol sevincini 'Fener Ağlama' etiketiyle paylaştı.

Osimhen'in gol sevinci

Osimhen'in gol sevinci

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Osimhen

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili duası nedir, hangi ibadetler yapılmalı?