Osimhen'den Konyaspor maçında flaş hareket: Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçında, fileleri havalandıran Victor Osimhen'in, gol sevinci tartışmalara neden oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.
Mücadelenin 21. dakikasında Galatasaray, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Topun başına geçen Victor Osimhen 22. dakikada fileleri havalandırdı.
Golden sonra Osimhen'in gol sevinci tartışmalara neden oldu.
'Ağlama' işareti yapan Osimhen'in Fenerbahçe'ye göndermede bulunduğu iddia edildi.
Sosyal medyada taraftarları, Osimhen'in bu gol sevincini 'Fener Ağlama' etiketiyle paylaştı.
Osimhen'in gol sevinci
Osimhen'in gol sevinci