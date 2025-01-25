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Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçına sürpriz ziyaretçi: Takım halinde geldiler

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçına sürpriz ziyaretçi: Takım halinde geldiler

Haber Merkezi
20:0725/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Galatasaray-Konyaspor maçını izlemek için gelen sürpriz ziyaretçiler, herkesi şaşırttı.

Süper Lig'de Galatasaray, Rams Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.

Mücadele öncesinde karşılaşmaya gelen ziyaretçiler herkesi şaşırttı.

Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımı Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçını izlemek için Rams Park'a geldiler.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymiş olan Tolgay Arslan şu anda Hiroshima'da oynuyor.

Sanfrecce Hiroshima'yı Michael Skibbe ve Serhat Umar çalıştırıyor.

Hiroshima sezon öncesi kampını da Antalya'da yapmıştı.

#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig

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