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Ahmed Kutucu Galatasaray'da siftah yaptı

Ahmed Kutucu Galatasaray'da siftah yaptı

Haber Merkezi
19:3125/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Mücadelede Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu siftah yaptı.

 Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Ahmed Kutucu siftah yaptı

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşma öncesinde taraftarları selamlayan Kutucu, ilk defa RAMS Park'a Galatasaray formasıyla çıktı.

Dün ilk defa sarı-kırmızılı ekiple antrenmana çıkan yeni transfer Ahmed Kutucu, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle yedek kulübesinde şans bekledi.

#Galatasaray
#Ahmed Kutucu
#Süper Lig

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