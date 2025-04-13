Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Turgutlu BAL'a düştü

Turgutlu BAL'a düştü

17:2713/04/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
7 Eylül Turgutlu 1984 kadrosu
7 Eylül Turgutlu 1984 kadrosu

3. Lig 4. Grup'ta son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984, evinde play-off hattındaki Orduspor 1967'ye 3-1 yenilerek bitime 2 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

Turgutlu Yeni Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip 38'inci dakikada Osman Şahin, 45+3'üncü dakikada Alperen Aydın'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.


Ev sahibi ekip 57'nci dakikada Arda Köksal ile farkı 1'e indirdi. Ordu temsilcisi 88'inci dakikada Osman ile bir gol daha bularak galibiyete uzandı.


Bu sonuçla Turgutlu 1984 grupta 16 puanda kalırken, Orduspor 1967 puanını 50'ye çıkardı. Eski adıyla Turgutluspor, 2017'de yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e 8 yıl sonra düştü.





#3. Lig
#Turgutlu 1984
#Orduspor 1967
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEBBİS giriş ekranı ile öğretmen atamaları, e-okul işlemleri, ders programları, sınav sonuçları... Elektronik ortamda sorgulanmakta