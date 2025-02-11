Türk futbolu bu kaostan nasıl çıkacak?

Trendyol Süper Lig’de 23. haftayı yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasıyla geride bıraktık. Konuk ekibin sahadan çekilmesiyle maçın yarıda kalmasının sebebi ise yine hiç değişmeyen hakem hataları oldu. Galatasaraylı Mertens’in kendini atmasına maçın hakemi Oğuzhan Çakır’ın penaltı kararı çalmasından çok, VAR’da oturan Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg’in devreye girmemesi tepkileri daha da artırdı.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu













KİM BU GÜÇLER?

Özellikle futbolumuzdaki adaleti sağlaması için getirilen yabancı VAR hakemlerinin de, Türk futbolundaki kaosa ayak uydurması, hatta daha da derinleştirmesi büyük soru işaretleri oluşturdu. Mağdur Adana Demirspor da, lider Galatasaray da, şampiyonluk yarışındaki takipçisi Fenerbahçe de “Üzerimize oyunlar oynanıyor” ile özetlenebilecek sert açıklamalarda bulunurken, futbolseverler merak ediyor, “Kim bu Türk futbolunun altına dinamit koyan güçler!”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek





TFF DE ŞİKAYETÇİ

Hakemler değişiyor, MHK değişiyor, futbolu yöneten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) değişiyor ancak ne kötü hakem yönetimleri düzeliyor ne de kulüplerin “Haksızlığa uğradık” haykırışları kesiliyor. Kaybedilen her puan kaybının ardından, başta büyük kulüp yöneticileri başta olmak üzere hemen her kulüpten benzer itirazlar yükseliyor. Tuhaftır ki; üzerlerine oyunlar oynandığı şeklindeki benzer bir serzenişi TFF yönetimi de dillendirir hale geldi. Hakem üzerinden başlayan tepkilerin odağına kulüp yöneticilerinden, futbolculara, Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK), TFF’ye, siyasetten basına herkes konulabiliyor. Ancak bahsedilen sorunların kaynağında kimler var anlamak pek de mümkün olmuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu





TARTIŞMALAR BIKTIRDI





Başta kulüp idarecileri olmak üzere, futbolu yönetenlerden, haftalar ilerledikçe daha da sertleşmesi muhtemel açıklamaları bir kenara bırakıp gerçekten Türk futbolu için ellerini taşın altına koymalarını bekliyoruz. Üzerlerine oyunlar kurulduğunu söylediği kişi, kurum ya da yapıları açıklamalarını istiyoruz. Yıllardır hiç bitmeyen “Art niyetli hakemler ve arkasındaki güçler”i somutlaştırmalarını bekliyoruz. Kulüp idarecilerinin açıklamalarında yer alan ifadelerle; Türk futbolunun altına dinamit koyanları, şampiyonları daha sezon başlamadan belirleyenleri bilmek istiyoruz artık.





Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg

BAHİS ÇETESİ OLABİLİR Mİ?





Kulüplerin istekleri doğrultusunda adaleti sağlasınlar diye getirilen yabancı VAR hakemleri beklentileri karşılayamadı. Tüm dünyada örnekleri görülen bariz hakem hataları, zaman zaman bahis oyunlarıyla ilişkilendirilirken. son dönemde Türkiye'de de benzer yönde iddialar konuşulmaya başlandı. Özellikle sosyal medyada dile getirilen iddialardan biri de; yabancı VAR hakemlerinin birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bahis çeteleri ile birlikte hareket ettiği yönünde.























