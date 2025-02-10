Futbolu bitirdiniz: Penaltı isyan ettirdi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor’un RAMS Park'taki karşılaşması tamamlanamadı. Dolu tribünler önünde oynanan ve yeni transferleri Alvaro Morata ve Carlos Cuesta’nın ilk onbirde sahaya çıktığı mücadelenin 12. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Mertens’in topla kale içine hareketlendiği pozisyonda Semih Güler ayağını uzattı. Hakem Oğuzhan Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken, Adana Demirsporlu oyuncular uzun süre itiraz etti. Karşılaşmanın Danimarkalı VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg de devreye girmeyince karar değişmedi. Penaltıda topun başına geçen Morata, kupadaki Bolu maçının ardından ligdeki ilk golünü de Adana Demirspor ağlarına attı.





KENARDAN ‘ÇEKİLİN’ TALİMATI

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Adana Demirsporlu Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı. Oyunun durduğu bu bölümde Adana ekibinin futbolcuları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, kenara gelerek teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştu. İki oyuncu takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istedi. Kenardan gelen talimat doğrultusunda Adana Demirsporlu futbolcular hakem ile de konuştuktan sonra soyunma odasına gitti. Adana Demirspor'un, yönetimin isteği üzerine penaltıya tepki göstermek için sahadan çekilme kararı aldığı belirtildi.





3-0 HÜKMEN KARARI BEKLENİYOR

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır maçı tatil ederken, Galatasaraylı futbolcular da bir süre sahada kaldıktan sonra soyunma odasına gitti. Sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor’un sahadan çekilmesiyle 30. dakikada duran mücadele ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Kararın Galatasaray lehine hükmen 3-0 olarak tescil edilmesi bekleniyor.



