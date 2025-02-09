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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki: Türk futbolunu ne hale getirdiniz!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki: Türk futbolunu ne hale getirdiniz!

20:339/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan olayların ardından tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak, "Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!" ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçın 33'üncü dakikasında sahadan çekildi.


Yaşananların ardından Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ın paylaşımını alıntı yaparak tepki gösterdi.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,


Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,


Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!


Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"






#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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