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Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı

Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı

19:429/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Adana Demirspor'un soyunma odasına yöneldiği an.
Adana Demirspor'un soyunma odasına yöneldiği an.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin 34. dakikada sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar 13. dakikada kazandığı penaltıyla 1-0 öne geçti. Dakikalar 34'ü gösterirken ilginç bir olay yaşandı.


A. DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin 34. dakikasında Adana Demirspor teknik ekibi, takımı sahadan çekme kararı aldı. Teknik direktör Alper Avcı, futbolcu Tayfur'u yanına çağırdı ve takımın içeri girmesini söyledi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.


Adana Demirspor'un sahadan çekildiği an:

MAÇ TATİL EDİLDİ

Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. Maçla ilgili kararı TFF verecek.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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