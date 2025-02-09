Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin 34. dakikada sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar 13. dakikada kazandığı penaltıyla 1-0 öne geçti. Dakikalar 34'ü gösterirken ilginç bir olay yaşandı.
RAMS Park'ta oynanan mücadelenin 34. dakikasında Adana Demirspor teknik ekibi, takımı sahadan çekme kararı aldı. Teknik direktör Alper Avcı, futbolcu Tayfur'u yanına çağırdı ve takımın içeri girmesini söyledi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. Maçla ilgili kararı TFF verecek.