Spor Türk kulüpler Danilo Asprilla için harekete geçti
TRANSFER

Türk kulüpler Danilo Asprilla için harekete geçti

Süper Lig’e yeni yükselen Ümraniyespor ile TFF 1.Lig ekiplerinden Bodrumspor, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Danilo Asprilla için harekete geçti.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Türk kulüpler Danilo Asprilla için harekete geçti
Danilo Asprilla

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor başta olmak üzere TFF 1.Lig temsilcilerinden Sakaryaspor, Bodrumspor ve transfer tahtasını açma kararı alan Gençlerbirliği, İsrail 1. Ligi ekiplerinden H. Beer Sheva takımında forma giyen 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Danilo Asprilla’yı transfer gündemine aldı. Dört kulüp, oyuncunun şartlarını araştırmaya koyulurken, Kolombiyalı futbolcunun da kariyerine Türkiye’de devam etmek istediği belirtildi.

Asprilla, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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