Türk Milli Takımı'nda oynamak için Süper Lig'e transfer oldu: Kimse Türk olduğunu bilmiyor

Kasımpaşa Kulübü, bu yaz transfer döneminde Belçika ekiplerinden Lokeren'den Mickael Tirpan'ı kadrosuna kattı. Mavi beyazlı ekibin orta saha ve defansın sağında oynatabildiği futbolcu ligin ilk 4 maçında 143 dakika şans buldu.

Transfer olduğunda ismi dolayısıyla yabancı zannedilen oyuncunun Türk olduğu ortaya çıktı. Babası Türk olan Tirpan'ın A Milli Futbol Takımı'nda oynamayı hedeflediği ve Kasımpaşa'da göstereceği performansı çok önemsediği aktarıldı.

Kasımpaşa'nın da Tirpan transferini yaparken bu detayı dikkate aldığı ve futbolcunun Türk Milli Takımı'nda oynama olasılığını değerlendirdiği öğrenildi.

Futbolseverler artık Türk Milli Takımı'nda oynamak isteyen Tirpan'ı Kasımpaşa maçlarında daha dikkatli izleyecek.