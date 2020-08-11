Sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak olan Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, ülkesinde verdiği bir röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Uruguay’da yayın yapan M24 radyosuna konuşan Muslera, Türkiye’de kendini bir yabancı gibi hissetmediğini belirtirken “Türkiye’de ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray’da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum. Türkiye’de sadece Galatasaray taraftarları için değil diğer tüm kulüplerin taraftarları için futbol çok önemli. Buradaki herkes futbolla yaşıyor ve çok fanatikler. Türkiye’de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye’de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar. Türkiye benim ikinci vatanım” diye konuştu.

Bonservisimi verin gideyim Galatasaray’ın gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Younes Belhanda belirsizliği devam ediyor. Afrika basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki oyuncu bonservisini eline alarak gelecek transferini bedelsiz olarak gerçekleştirmek istiyor.Yönetim ile menajeri aracılığıyla görüşen Belhanda, iki seçenek sundu. Faslı oyuncu ya kalan sözleşmesini tamamlamak ya da bonservisini eline almak istiyor. Galatasaray’da yönetim ise Belhanda’yı satarak yeni transferler için bütçe oluşturmanın planlarını yapıyor. 2017 yılında Dinamo Kiev’de bonuslarla birlikte 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a transfer olan Belhanda için sarı-kırmızılı kulüp en az 5 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.4 kupa kazandıİstanbul’da yaşamaktan memnun olan ve takımdan ayrılmak istemeyen Belhanda için yönetimin bir toplantı daha yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüpte 3 sezon geçiren Belhanda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.Faslı oyuncu lig şampiyonluklarının dışında bir kez Süper Kupa bir kez de Türkiye Kupası kazandı. Tecrübeli orta saha Galatasaray’da ilk sezonunda 3 gol 10 asistlik katkı verdi. 2018-2019 sezonunda 4 gol 10 asistle sarı-kırmızılı kulüpte ikinci şampiyonluğunu kazanan Belhanda, geçtiğimiz sezon 7 gol 3 asistlik performansla sezonu tamamladı.Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

DAHA KÖTÜSÜNÜ BEKLİYORDUM

Çaykur Rizespor maçında geçirdiği talihsiz sakatlıktan sonra hızla iyileştiğini belirten Muslera, “Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım” dedi. Başarılı file bekçisi Uruguay’a ne zaman döneceksin sorusuna: “Zamanı geldiğinde. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray’da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı. Bu arada Muslera’nın tedavisinin bir bölümünü Uruguay’da sürdüreceği de öğrenildi.

İndirim yap Falcao

Galatasaray, maaş bütçesini dengelemeye çalışıyor. Transferde ekonomik olarak dikkatli davranan sarı-kırmızılılar, oyuncu giderlerini aşağıya çekmek için girişimlerini sürdürüyor. Yüksek ücret alan isimlerle görüşme sağlayan yönetimin, Radamel Falcao’dan indirim talep edeceği öğrenildi. Performans primleriyle birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan 34 yaşındaki futbolcunun, bu isteğe olumlu yaklaşabileceği ifade edildi. Yönetimin geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklarla eleştirilen Kolombiyalı yıldızdan, 2 milyon Euro olan primlerinden vazgeçmesini isteyeceği kaydedidi. Falcao’nun, Türkiye’de kalmak istediği, bu nedenle de Galatasaray yönetiminin istediği indirimi kabul edileceği belirtildi.

Babel’in yerine Jozwiak

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Ryan Babel ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray, sol kanat için alternatifini buldu. Sarı-kırmızılı takımın, scout ekibinin tavsiyesi ile Polonyalı futbolcu Kamil Jozwiak’ı gündemine aldığı gelen haberler arasında. Yönetimin, önümüzdeki günlerde Lech Poznan’da oynayan 22 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunacağı ifade edildi.

Aslan’dan 4 KAP birden

Galatasaray, bugün 4 yeni transferini birden açıklayacak. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bugün Kamuyu Aydınlatma Plaftormuna (KAP) bildirim yapılacak. Omar dışında yeni transferler yarın Florya’da yeni sezon ilk idmanında takımla çalışmalara başlayacak. Olimpiakos ile 6 Ağustos’ta son maçına çıkan Omar, 15 Ağustos’a kadar izin yapacak.