Sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak olan Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, ülkesinde verdiği bir röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Uruguay’da yayın yapan M24 radyosuna konuşan Muslera, Türkiye’de kendini bir yabancı gibi hissetmediğini belirtirken “Türkiye’de ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray’da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum. Türkiye’de sadece Galatasaray taraftarları için değil diğer tüm kulüplerin taraftarları için futbol çok önemli. Buradaki herkes futbolla yaşıyor ve çok fanatikler. Türkiye’de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye’de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar. Türkiye benim ikinci vatanım” diye konuştu.
DAHA KÖTÜSÜNÜ BEKLİYORDUM
Çaykur Rizespor maçında geçirdiği talihsiz sakatlıktan sonra hızla iyileştiğini belirten Muslera, “Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım” dedi. Başarılı file bekçisi Uruguay’a ne zaman döneceksin sorusuna: “Zamanı geldiğinde. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray’da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı. Bu arada Muslera’nın tedavisinin bir bölümünü Uruguay’da sürdüreceği de öğrenildi.
İndirim yap Falcao
Galatasaray, maaş bütçesini dengelemeye çalışıyor. Transferde ekonomik olarak dikkatli davranan sarı-kırmızılılar, oyuncu giderlerini aşağıya çekmek için girişimlerini sürdürüyor. Yüksek ücret alan isimlerle görüşme sağlayan yönetimin, Radamel Falcao’dan indirim talep edeceği öğrenildi. Performans primleriyle birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan 34 yaşındaki futbolcunun, bu isteğe olumlu yaklaşabileceği ifade edildi. Yönetimin geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklarla eleştirilen Kolombiyalı yıldızdan, 2 milyon Euro olan primlerinden vazgeçmesini isteyeceği kaydedidi. Falcao’nun, Türkiye’de kalmak istediği, bu nedenle de Galatasaray yönetiminin istediği indirimi kabul edileceği belirtildi.
Babel’in yerine Jozwiak
Transfer çalışmalarını sürdüren ve Ryan Babel ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray, sol kanat için alternatifini buldu. Sarı-kırmızılı takımın, scout ekibinin tavsiyesi ile Polonyalı futbolcu Kamil Jozwiak’ı gündemine aldığı gelen haberler arasında. Yönetimin, önümüzdeki günlerde Lech Poznan’da oynayan 22 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunacağı ifade edildi.
Aslan’dan 4 KAP birden
- Galatasaray, bugün 4 yeni transferini birden açıklayacak. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bugün Kamuyu Aydınlatma Plaftormuna (KAP) bildirim yapılacak. Omar dışında yeni transferler yarın Florya’da yeni sezon ilk idmanında takımla çalışmalara başlayacak. Olimpiakos ile 6 Ağustos’ta son maçına çıkan Omar, 15 Ağustos’a kadar izin yapacak.
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