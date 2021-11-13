Türkiye- Cebelitarık maç sonucu: 6-0- golleri kim attı?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında Cebelitarık'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı.

TÜRKİYE- CEBELİTARIK MAÇIN SKORU: 6-0

Türkiye Cebelitarık maçı mücadelesinin ikinci yarısı oynanıyor. Mücadele A Milli takımımızın üstünlüğü ile sona erdi. Türkiye Cebelitarık maçı kaç kaç bitti?

TÜRKİYE- CEBELİTARIK : 6-0

TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI GOLLERİ ATAN KİMLER?

Türkiye Cebelitarık maçının skoru 6-0. Maçın üstünlüğü Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile sağlandı. 38. dakikada ve 41. dakikadaki goller Halil Dervişoğlu'ndan, 65. dakikada 4. gol ise Merih Demiral'dan geldi. 81. dakikada skoru 5-0 yapan gol Serdar Dursun'dan geldi. Ve 85.dakikada Orkun Kokcu asisti ile skor 6-0 oluyor.

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İşte maçtan dakikalar...

Maçın normal ve uzatma süresi sona erdi.

90'

+5

Hakem Serhii Boiko düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Cebelitarık kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

90'

+3

Serhii Boiko Cebelitarık için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Türkiye yarı sahasına yerleşmiş durumda.

90'

+3

4.Hakem 2. Devre sonuna 2 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.

90'

+3

Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Serdar Dursun için kaldırıyor.

90'

Cebelitarık rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

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89'

Korner. Türkiye Orkun Kokcu ile köşe vuruşunu kullanmak üzere.

89'

Türkiye takımının Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile kaleye çektiği şut, Cebelitarık savunmasından dönüyor.

88'

Türkiye hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Top savunmadan dönüyor.

88'

Türkiye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

87'

Türkiye için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Orkun Kokcu.

86'

Rakip yarı sahada gol arayan Cebelitarık şimdi taç atışı kullanacak.

85'

Türkiye takımında sarı kart gören oyuncu Mert Müldür.

84'

Asist Orkun Kokcu.

84'

6:0

Gol! Türkiye golü bulan taraf. Skor şimdi 6-0.

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84'

Orkun Kokcu sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

82'

Cebelitarık takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Erin Barnett, çıkan oyuncu Jack Sergeant.

81'

Goldeki asistin sahibi Rıdvan Yılmaz.

81'

5:0

Gol! Türkiye adına golü atan oyuncu Serdar Dursun. Durum şimdi 5-0.

80'

Taç Türkiye takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

80'

Barış Alper Yılmaz kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

79'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

78'

Hakan Çalhanoglu kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

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77'

Türkiye takımında köşe atışını kullanmak üzere topun başına geçen oyuncu Orkun Kokcu.

77'

Cebelitarık savunması Türkiye takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

77'

Türkiye takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

76'

Serhii Boiko autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

76'

Türkiye takımı golü bulabilirdi ama Hakan Çalhanoglu çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

75'

Top auta çıkıyor. Cebelitarık oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

75'

Serdar Dursun şutunu çekiyor ancak isabet yok.

74'

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Türkiye takımının Orkun Kokcu ile kaleye çektiği şut, Cebelitarık savunmasından dönüyor.

72'

Aut atışını kullanacak takımCebelitarık.

72'

Türkiye oyuncusu Kenan Karaman şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

71'

Aut atışını kullanacak takımCebelitarık.

71'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Çağlar Soyuncu.

71'

Türkiye takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

70'

Hakem, Türkiye takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

69'

Cebelitarık rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.

69'

Oyuncu değişikliği. Halil Dervişoğlu sahadan çıkan oyuncu, Kenan Karaman maça dahil olan oyuncu.

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69'

Türkiye takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Burak Yılmaz, giren oyuncu Serdar Dursun.

68'

Serhii Boiko Cebelitarık için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Türkiye yarı sahasına yerleşmiş durumda.

68'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

67'

Top auta çıkıyor. Cebelitarık oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

67'

Hakan Çalhanoglu sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

65'

Goldeki asistin sahibi Rıdvan Yılmaz.

65'

4:0

Gol! 4-0. Merih Demiral takımını rahatlatan golü attı.

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64'

Cebelitarık kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

63'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Türkiye.

63'

Barış Alper Yılmaz şut! Top Cebelitarık defansından dönüyor.

62'

Cebelitarık kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

61'

Serhii Boiko Cebelitarık lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

59'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Tjay De Barr, oyuna giren oyuncu Reece Styche.

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59'

Cebelitarık takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Liam Walker, giren oyuncu Mohamed Badr Hassan.

59'

Serhii Boiko taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Cebelitarık.

58'

Türkiye takımında köşe atışını kullanmak üzere topun başına geçen oyuncu Hakan Çalhanoglu.

57'

Türkiye için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Burak Yılmaz.

55'

Türkiye atağında Çağlar Soyuncu kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

55'

Korner. Türkiye Hakan Çalhanoglu ile köşe vuruşunu kullanmak üzere.

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54'

Cebelitarık kendi yarı sahasında taç kullanacak.

53'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

53'

Türkiye takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

51'

Türkiye kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Cebelitarık.

51'

Taç Türkiye takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

51'

Türkiye takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

50'

Serhii Boiko autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

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50'

Türkiye kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

50'

Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Türkiye.

47'

Serbest vuruş! Serhii Boiko Türkiye yarı alanında hücumda olan Cebelitarık lehine faul çalıyor.

47'

Türkiye rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

46'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

46'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Türkiye takımında şutu çeken oyuncu Rıdvan Yılmaz.

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46'

Cebelitarık oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Joseph Chipolina, çıkan oyuncu Ethan Jolley.

46'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Caner Erkin, oyuna giren oyuncu Rıdvan Yılmaz.

46'

Türkiye takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Mert Müldür, çıkan oyuncu Zeki Çelik.

46'

Oyuncu değişikliği. Julian Valarino sahadan çıkan oyuncu, Lee Casciaro maça dahil olan oyuncu.

Maçın ikinci yarısı başladı.

Birinci devre sona erdi.

45'

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+4

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Türkiye hücumunda top üst direkten dönüyor. Şutu çeken oyuncu Caner Erkin.

45'

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+3

Frikik! Türkiye atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Cebelitarık kalesinde tehlike!

45'

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+2

Serhii Boiko taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Cebelitarık.

45'

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+1

Top auta çıkıyor. Cebelitarık oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

45'

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+1

Türkiye takımında Hakan Çalhanoglu çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

45'

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+1

1. Devre sonuna eklenen süre 5 dakika.

45'

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Türkiye kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Cebelitarık.

44'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Cebelitarık atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

42'

Taç Cebelitarık takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

41'

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Gol pasını veren isim Burak Yılmaz.

41'

3:0

Gol! Halil Dervişoğlu farkı arttıran golü attı. 3-0.

41'

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Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

41'

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Türkiye savunması Cebelitarık takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Tjay De Barr.

40'

Taç. Kullanacak takım Cebelitarık. Türkiye yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

39'

Hakem Serhii Boiko Cebelitarık hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

38'

Burak Yılmaz asisti yapan oyuncu.

38'

2:0

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Gol! Halil Dervişoğlu attığı gol ile durumu 2-0 yaptı.

38'

Serhii Boiko Cebelitarık yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Türkiye atışı kullanacak taraf.

37'

Türkiye takımı Barış Alper Yılmaz ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

36'

Aut atışını kullanacak takımCebelitarık.

36'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Türkiye takımında şutu çeken oyuncu Burak Yılmaz.

36'

Türkiye hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Burak Yılmaz. Top savunmadan dönüyor.

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36'

Serhii Boiko taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Cebelitarık.

35'

Hakem Serhii Boiko düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Cebelitarık kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

35'

Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Türkiye atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Çağlar Soyuncu.

35'

Korner. Türkiye Hakan Çalhanoglu ile köşe vuruşunu kullanmak üzere.

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34'

Az önce bir sakatlık yaşayan Tjay De Barr tekrar sahadaki yerini alıyor.

32'

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Cebelitarık takımında sakatlık geçiren oyuncu Tjay De Barr.

31'

Orkun Kokcu şutunu çekiyor ancak isabet yok.

31'

Caner Erkin sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

31'

Türkiye hücumunda kafayı vuran oyuncu Halil Dervişoğlu ancak isabet yok.

29'

Serhii Boiko Türkiye lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

28'

Ofsayt! Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

27'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

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26'

Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.

26'

Cebelitarık takımında Ethan Jolley sarı kart ile cezalandırıldı.

26'

Türkiye kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

25'

Hakem Serhii Boiko düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Cebelitarık kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

24'

Ev sahibi takım Cebelitarık ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Türkiye.

23'

Türkiye Cebelitarık yarı sahasında faul kazanıyor.

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22'

Kırmızı Kart! Jayce Olivero kırmızı kart görerek takımını eksik bırakıyor.

18'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

18'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Ev sahibi takım ofsayta takılıyor.

16'

Cebelitarık kendi yarı sahasında taç kullanacak.

15'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

13'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

12'

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Türkiye kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

12'

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Rakip yarı sahada gol arayan Cebelitarık şimdi taç atışı kullanacak.

11'

Asist Burak Yılmaz.

11'

1:0

Gol! Türkiye Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.

10'

Hakem, Türkiye takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

9'

Burak Yılmaz çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

8'

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Hakem serbest atışa karar veriyor. Türkiye atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

4'

Serhii Boiko autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

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4'

Türkiye takımı golü bulabilirdi ama Zeki Çelik çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

3'

Türkiye rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

3'

Türkiye takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

2'

Serhii Boiko Türkiye için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Cebelitarık yarı sahasına yerleşmiş durumda.

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1'

Türkiye takımında köşe atışını kullanmak üzere topun başına geçen oyuncu Hakan Çalhanoglu.

Takımların sahada mücadele edecek kadroları belli oldu.

1'

Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.

Cebelitarık son 8 deplasman maçında hiç kazanmadı.

Cebelitarık deplasmanda oynadığı son 3 maçta mağlup oldu.

Cebelitarık son oynadığı 13 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

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OZAN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Ozan Tufan, bugünkü idmanda sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın bu akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

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2022 FIFA FÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ 10. HAFTA PROGRAMI

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri son haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 15 Kasım Pazartesi günü C, F ve I gruplarında 8, 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Elemelerde 10. haftanın programı (TSİ) şöyle:

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Yarın:

A Grubu:

22.45 Lüksemburg-İrlanda Cumhuriyeti

22.45 Portekiz-Sırbistan

B Grubu:

22.45 Yunanistan-Kosova

22.45 İspanya-İsveç

H Grubu:

17.00 Malta-Slovakya

17.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi

17.00 Hırvatistan-Rusya

J Grubu:

20.00 Lihtenştayn-Romanya

20.00 Ermenistan-Almanya

20.00 Kuzey Makedonya-İzlanda

15 Kasım Pazartesi:

C Grubu:

22.45 Kuzey İrlanda-İtalya

22.45 İsviçre-Bulgaristan

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F Grubu:

22.45 İsrail-Faroe Adaları

22.45 İskoçya-Danimarka

22.45 Avusturya-Moldova

I Grubu:

22.45 San Marino-İngiltere

22.45 Arnavutluk-Andorra

22.45 Polonya-Macaristan

16 Kasım Salı:

D Grubu:

22.45 Finlandiya-Fransa

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna

E Grubu:

22.45 Galler-Belçika

22.45 Çekya-Estonya

G Grubu:

22.45 Cebelitarık-Letonya

22.45 Karadağ-Türkiye

22.45 Hollanda-Norveç