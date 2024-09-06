Kazanan çıkmadı.
U20 Elit Lig ilk maçında A Milli Takımımız evinde İngiltere'yi ağırladı.
Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Millerin maçtaki golünü 20. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.
İngiltere'nin golünü ise 89. dakikada Ballard attı.
Takımımız gruptaki ikinci maçında 10 Eylül Salı günü saat 18.00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE U20 - İNGİLTERE U20 MAÇ ÖZETİ
TÜRKİYE U20 - İNGİLTERE U20 MAÇ ÖZETİ
U20 ELİT LİG PUAN DURUMU
U20 ELİT LİG PUAN DURUMU
#U20 A Milli Takımı
#İngiltere
#U20 Elit Lig
25 dakika önce