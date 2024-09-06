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Spor

U20 Milli Takımımız İngiltere ile yenişemedi

U20 Elit Lig ilk maçında A Milli Takımımız sahasında İngiltere'yi konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

21:00 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 21:09 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kazanan çıkmadı.
Kazanan çıkmadı.

U20 Elit Lig ilk maçında A Milli Takımımız evinde İngiltere'yi ağırladı.


Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Millerin maçtaki golünü 20. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.


İngiltere'nin golünü ise 89. dakikada Ballard attı.


Takımımız gruptaki ikinci maçında 10 Eylül Salı günü saat 18.00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek.


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#U20 A Milli Takımı
#İngiltere
#U20 Elit Lig
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