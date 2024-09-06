Milliler sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye U21, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A grubu maçında İrlanda'yı ağırladı.
Milliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
İrlanda'ya galibiyeti getiren golü 84. dakikada Curtis kaydetti.
Bu sonucun ardından Türkiye 7 puanla 4. sırada kaldı. İrlanda ise puanını 16 yaparak ikinci sıradaki yerini korudu.
Milliler, 10 Eylül Salı günü saat 21.30'da San Marino ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE U21 - İRLANDA U21 MAÇ ÖZETİ
TÜRKİYE U21 - İRLANDA U21 MAÇ ÖZETİ
U21 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PUAN DURUMU
U21 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PUAN DURUMU
#Türkiye U21
#İrlanda U21
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1 saat önce