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Spor

Türkiye U21 sahasında İrlanda'ya mağlup

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A grubu maçında A Milli Takımımız, sahasında İrlanda'ya 1-0 mağlup oldu.

21:40 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 21:53 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Milliler sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Milliler sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye U21, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A grubu maçında İrlanda'yı ağırladı.


Milliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.


İrlanda'ya galibiyeti getiren golü 84. dakikada Curtis kaydetti.


Bu sonucun ardından Türkiye 7 puanla 4. sırada kaldı. İrlanda ise puanını 16 yaparak ikinci sıradaki yerini korudu.


Milliler, 10 Eylül Salı günü saat 21.30'da San Marino ile karşı karşıya gelecek.


TÜRKİYE U21 - İRLANDA U21 MAÇ ÖZETİ

Türkiye U21 - İrlanda U21 maçının özetini izlemek için


U21 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PUAN DURUMU



#Türkiye U21
#İrlanda U21
#Serdar Saatçı
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