İspanya La Liga 12. haftasında Valencia evinde Real Madrid’i konuk edecekti. İspanya’daki felaket sebebiyle maç ertelendi. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
İspanya La Liga 12. haftası oynanacak olan Valencia - Real Madrid maçı ertelendi. Peki, Valencia - Real Madrid maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte soruların yanıtları.
VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
İspanya'daki sel felaketi hayatı felç etmeye devam ediyor. 95 kişiyi hayattan koparan felaket futbola da sirayet etti. Valencia - Real Madrid karşılaşması ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.
LaLiga'dan yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen sel felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.
İspanya'nın doğusundaki Valencia'da 29 Ekim Salı gününden itibaren şiddetlenen yağmur sonucu oluşan sel felaketi şehirde büyük bir yıkıma yol açtı. En az 95 kişi hayatını kaybetti ve ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Valencia - Real Madrid maçının ne zaman oynanacağı henüz netlik kazanmadı.