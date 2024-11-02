Real Madrid’de bu sezon fazla forma şansı bulamayan milli yıldız Arda Güler, Ekim ayında sadece 35 dakika görev aldı. Son iki lig maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki genç yeteneğin neden ilk 11’de yer almadığı birçok futbol tutkunu tarafından merak ediliyor. Milli yıldız Arda Güler'in Real Madrid'de neden oynayamadığı belli oldu. İşte detaylar.