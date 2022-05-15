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Valerien Ismael'den genç Emre'ye övgü: "Bugün çok iyi iş çıkardı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Göztepe karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin'in performansını övdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismaelden genç Emreye övgü: Bugün çok iyi iş çıkardı
Valerien Ismael maç sonu genç kaleciyi tebrik etti.

Süper Lig’de Göztepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın teknik direktörü Valerien Ismael, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Ismael, “Çok güçlü başladık, beklediğimiz gibi başladık. İlk kırmızı kart oyunu değiştirdi. Ardından goller bulduk. İkinci kırmızı kart oyunu değiştirdi. Çok iyi mantalite gösterdik, savaştık. Hayatta kalma mücadelesi gösterdik. Kaleci Emre bugün çok iyi iş çıkardı. Akademi oyuncularımızın bize ne kadar faydalı olduğunu gösterdik” dedi.

"Seneye daha disiplinli bir Beşiktaş izlettireceğiz"


Valerien Ismael, “Biz Beşiktaş'ız. Futbolcularla konuşurken, henüz tatile çıkmadığımızı söyledim. Kulübü düzgün temsil etmemizden bahsettim. Kırmızı kartlardan sonra bunları yapmak kolay olmadı. Doğru mantaliteyi sahaya yansıtmak gerekirdi. Seneye de bunu yapacağız. Bu maç sezonun özeti gibi bir maçtı. Çok erken kırmızı kart gördük. Rosier için ikinci sarı kart doğru değil. Ancak oyuncumuz ilk sarı kartı görmemeliydi. Seneye daha güçlü, disiplinli ve doğru mantaliteye ulaşan bir Beşiktaş izlettireceğiz” diye konuştu.

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