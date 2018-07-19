Van Beek ve Bas Dost transferlerinden sonuç çıkmadı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sven van Beek ve Bast Dost ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sarı lacivertli yönetim iki oyuncunun transferinden de vazgeçmek zorunda kaldı.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler van Beek transferi için 5.5 milyon Euro teklifte bulundu ancak bu teklif Feyenoord yönetimi tarafından reddedildi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un kesinlikle takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki futbolcu savunmanın ortasında görev yapıyor.

Öte yandan sarı lacivertlilerin bir diğer istediği oyuncu Bast Dost kulübünde kaldı. Sporting Lizbon'dan ayrılmaya hazırlanan golcü futbolcu, Portekiz ekibiyle yeni sözleşme imzalayacak.

Portekiz basını, Hollandalı yıldızın yeni sözleşmesinde serbest kalma bedelini 60 milyon euro olarak belirledi.