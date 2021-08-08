Galatasaray'a transferinden önce son kez sahaya çıktı: Yeni Kjaer imzayı atıyor

Galatasaray, Danimarka futbolunun yeni yeteneği Victor Nelsson ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar stoper bölgesinde forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için FC Kopenhag kulübüyle de el sıkıştı.

Kulübüyle bugün son maçına Brondby derbisinde çıkan Nelsson mücadeleye ilk 11'de başlamadı. Hocasının 89. dakikada oyuna aldığı genç futbolcunun son kez taraftarının önünde sahaya çıktığı ve bunun bir 'veda' olduğu belirtildi.

FC Kopenhag-Brondby maçını anlatan spiker, Nelsson'un oyuna girişi esnasında "Nelsson’un son maçı olabilir. Bir çok kulüp ile adı anılıyor" ifadelerini kullanırken Galatasaray ile anlaşıldığıyla ilgili haberler olduğu ve buraya transfer olması halinde büyük bir atmosferde oynamaya devam edeceğini söyledi.

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Sarı kırmızılıların bu transfer için 7 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödeyeceği ve bu rakamın 5 yıla yayılacağı aktarıldı.

Victor Nelsson ilk defa yedek kulübesinde

Kopenhag'ın evinde Brondby ile oynadığı kritik maçta Nelsson yedek kulübesinde maça başladı. Nelsson uzun bir aradan sonra ilk kez yedek kulübesinde kalırken 89.dakikada oyuna girdi ve adeta veda etti.

Victor Nelsson Oyuna Giriyor.pic.twitter.com/fSoBI9vbJ7 — 𝙁𝙖𝙩𝙞𝙝 (@atavraterim1905) August 8, 2021

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Danimarkalı stoper Victor Nelsson hangi mevkide oynuyor ve nasıl bir futbolcu?

Victor Nelsson kimdir, kaç yaşında? Victor Nelsson nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek ilinde doğdu. Nordsjaelland altyapısında futbola başlayan Nelsson, 2016'da 18 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edildi. Genç yaşına rağmen formayı kapan ve Nordsjaelland'da geçirdiği 3 yılda toplam 98 maça çıkan Danimarkalı stoper, Temmuz 2019'da ülkenin köklü ekiplerinden Kopenhag'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Kopenhag'a kısa süre içerisinde uyum sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, eski takımındaki form grafğini burada da yükseltti. İstikrarlı bir grafik çizen Nelsson, Kopenhag formasıyla toplam 86 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Danimarka alt yaş grup milli takımlarının vazgeçilmez ismi olan Nelsson, Kasım 2020'de ilk kez Ebbe Sand tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

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Victor Nelsson'un bonservis bedeli ne kadar?

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Victor Nelsson, henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 189 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist kaydetti. 1.85 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Nelsson, stoperin yanı sıra ön libero olarak da forma giyebiliyor.