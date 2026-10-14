Yamal’dan Lemina sorusuna tepki: Herkes bu görüntüyü konuşuyor
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Karşılaşma sonrasında Lamine Yamal’ın, Lemina sorusuna verdiği tepki gündem oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında sahasında Barcelona’yı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen temsilcimiz, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray’ın golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona’nın gollerini ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopaz, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.
Karşılaşma sonrasında Lamine Yamal’ın, Lemina sorusuna verdiği tepki gündem oldu.
Mücadelenin ardından İspanyol bir gazeteci, Lamine Yamal'a, ‘Lemina artık seni kesin tanıyordur’ diye seslendi.
Yamal ise herhangi bir yanıt vermeden, gülümseyerek devam etti.
Mario Lemina verdiği bir röportajda "Yamal kim? Ben Leroy Sane'yi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.