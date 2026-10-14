German Onugkha'nın Kayseri sözlerine ateş püskürdü: Ali Çamlı'dan gündem olan çıkış
Kayseri hakkındaki açıklamalarıyla tepki çeken eski Kayserisporlu German Onugkha'ya kulüp başkanı Ali Çamlı'dan çok sert yanıt geldi. Rus futbolcunun şehirdeki yaşam koşulları ve hizmet kalitesine yönelik eleştirilerine öfkelenen Çamlı, oyuncunun kulüpten aldığı ücreti hatırlatarak ağır ifadeler kullandı.
Kayserispor'un eski futbolcusu German Onugkha, yaptığı açıklamada Kayseri'deki yemeklerden restoranlara ve taksi hizmetlerine kadar birçok konuda eleştirilerde bulundu. Rus oyuncu, şehirde insanların kendisini dolandırmaya çalıştığını ve futbolcu olduğu öğrenildiğinde daha yüksek ücretlerle karşılaştığını öne sürdü.
Onugkha'nın sözlerine yerel basına yaptığı açıklamayla yanıt veren Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, futbolcunun kulüpten 1 milyon 100 bin euro aldığını ancak takıma ne kattığını sorguladı. Çamlı, oyuncunun Kayserispor'da bulunduğu dönemde takım arkadaşlarına yönelik davranışlarını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"German Onugkha denen bir adam. Bu geçen bir paylaşım yapmış Kayseri ile ilgili. Ben bir şey söyleyeyim mi Kayseri'nin sokaktaki iti ondan değerli benim için. Bu kadar! Sen, Kayserispor'un 1 milyon 100 bin eurosunu aldın gittin, Kayserispor'a ne verdin? Kayseri şehri sana kızacakken... Burada gelmişsin futbolcuları dövmüşsün. Burada yumruk atmadığı, dövmediği futbolcu kalmamış. Sporcu ahlakından yoksun. Oğlum senin haddine değil, çapında yetmez. Kayseri seni tükürüğüyle boğar. Eşek hoşaftan ne anlar!"