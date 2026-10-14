German Onugkha'nın Kayseri sözlerine ateş püskürdü: Ali Çamlı'dan gündem olan çıkış

Kayserispor'un eski futbolcusu German Onugkha, yaptığı açıklamada Kayseri'deki yemeklerden restoranlara ve taksi hizmetlerine kadar birçok konuda eleştirilerde bulundu. Rus oyuncu, şehirde insanların kendisini dolandırmaya çalıştığını ve futbolcu olduğu öğrenildiğinde daha yüksek ücretlerle karşılaştığını öne sürdü.

Ali Çamlı'dan sert karşılık

Onugkha'nın sözlerine yerel basına yaptığı açıklamayla yanıt veren Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, futbolcunun kulüpten 1 milyon 100 bin euro aldığını ancak takıma ne kattığını sorguladı. Çamlı, oyuncunun Kayserispor'da bulunduğu dönemde takım arkadaşlarına yönelik davranışlarını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"German Onugkha denen bir adam. Bu geçen bir paylaşım yapmış Kayseri ile ilgili. Ben bir şey söyleyeyim mi Kayseri'nin sokaktaki iti ondan değerli benim için. Bu kadar! Sen, Kayserispor'un 1 milyon 100 bin eurosunu aldın gittin, Kayserispor'a ne verdin? Kayseri şehri sana kızacakken... Burada gelmişsin futbolcuları dövmüşsün. Burada yumruk atmadığı, dövmediği futbolcu kalmamış. Sporcu ahlakından yoksun. Oğlum senin haddine değil, çapında yetmez. Kayseri seni tükürüğüyle boğar. Eşek hoşaftan ne anlar!"