Beşiktaş Hoffenheim maçına hazır
14:06, 14/10/2026, Çarşamba
AA
Junior Olaitan da çalışmalarda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana tedavileri devam eden Vaclav Cerny ile Milot Rashica'nın yanı sıra dün yaşadığı mide rahatsızlığı sonrası serum tedavisi alan Dusan Vlahovic katılmadı. Sırp golcünün takımla birlikte Almanya'ya gideceği belirtildi.
Spor
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Başlıklar :Avrupa LigiBeşiktaşHoffenheim