Beşiktaş Hoffenheim maçına hazır

Christian Ilzer: "Beşiktaş'a problemler çıkaracağız"

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Almanya temsilcisi Hoffenheim'ın teknik direktörü Christian Ilzer, iddialı olduklarını belirterek, kendi oyunlarını sahaya yansıtacaklarını vurguladı.