Konferans Ligi maçı öncesi Trabzonspor’da şok gelişme: İki yıldız antrenmanda sakatlandı!
UEFA Konferans Ligi’ndeki kritik deplasman mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da şok gelişme yaşandı. Son idmanda sakatlanan iki as oyuncu, teknik heyet tarafından maç kafilesinden çıkarıldı.
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürürken takımdan iki futbolcuyla ilgili olumsuz haber geldi.
Mustafa Eskihellaç ve Stefan Savic'in antrenmanda sakatlandığı ve bu nedenle KuPS Kuopio karşılaşmasının kadrosuna alınmadığı belirtildi.
İki önemli isim forma giyemeyecek
Trabzonspor'un savunma hattında görev yapan Stefan Savic ile takımın önemli isimlerinden Mustafa Eskihellaç'ın yokluğu, teknik heyetin maç planlarını etkileyebilir.
İki futbolcunun sakatlıklarının durumuna ve sahalardan ne kadar uzak kalacaklarına ilişkin ise henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
Trabzonspor'un rakibi KuPS Kuopio
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.
UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Bordo-mavililer, Avrupa serüvenine deplasmanda alacağı sonuçla başlamayı hedefliyor.