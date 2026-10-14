Samsunspor yeni teknik direktörü belli oldu: Trabzonspor’un eski teknik direktörü ile anlaşma sağlandı
Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktörlük koltuğu için Hırvat çalıştırıcı ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.
Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve ekibinin bugün özel uçakla Samsun'a geleceği duyuruldu.
Samsunspor'dan Nenad Bjelica açıklaması
Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yaptığı kamuoyu duyurusunda tecrübeli Hırvat teknik adamla sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.
Kulübün açıklamasında, Bjelica ve ekibinin bugün özel uçakla Samsun'a geleceği belirtilirken, sürece ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
Trabzonspor'un eski teknik direktörü yeniden Süper Lig'de
Türkiye'de daha önce Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica, Samsunspor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Hırvat teknik adam, bordo-mavili ekipte görev yaptığı dönemin ardından yeniden Süper Lig'de çalışma fırsatı bulacak.
Samsunspor'un açıklamasında anlaşmanın sezon sonuna kadar prensip anlaşması niteliğinde olduğu vurgulandı. Bjelica'nın Samsun'a gelişinin ardından sürece ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
Samsunspor'un açıklaması
Kırmızı-beyazlı kulübün kamuoyuna duyurusu şöyle:
“Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır.
Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Samsunspor Futbol Kulübü”
Nenad Bjelica kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971'de Hırvatistan'ın Osijek kentinde doğan Hırvat teknik direktör ve eski futbolcudur. Özellikle Dinamo Zagreb'de kazandığı şampiyonluklarla tanınan Bjelica, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'u çalıştırdı. Samsunspor da 2026 yılında deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Nenad Bjelica hangi takımları çalıştırdı?
1. FC Kärnten (Avusturya)
2007–2009
Teknik direktörlük kariyerine futbolu bıraktığı kulüpte oyuncu-antrenör olarak başladı.
2. FC Lustenau (Avusturya)
2009–2010
3. WAC / St. Andrä (Avusturya)
2010–2013
4. Austria Wien (Avusturya)
2013–2014
5. Spezia (İtalya)
2014–2015
6. Lech Poznań (Polonya)
2016–2018
7. Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
2018–2020 ve 2024
Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini burada geçirdi.
8. Osijek (Hırvatistan)
2020–2022
9. Trabzonspor (Türkiye)
Nisan–Ekim 2023
Bjelica, bordo-mavili takımda 16 maçta görev yaptı.
10. Union Berlin (Almanya)
En önemli başarıları neler?
Dinamo Zagreb ile iki Hırvatistan Ligi şampiyonluğu: 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.
Hırvatistan Kupası: Dinamo Zagreb ile 2017-2018 sezonunda kupayı kazandı.
Hırvatistan Süper Kupası: Dinamo Zagreb ile 2019-2020 sezonunda bu başarıya ulaştı.
Trabzonspor'da nasıl bir dönem geçirdi?
Bjelica, 18 Nisan 2023'te Trabzonspor'un başına geçti ve Ekim 2023'te görevinden ayrıldı. İstatistik kayıtlarına göre bordo-mavili takımda 16 maçta görev aldı ve maç başına 1,50 puan ortalaması yakaladı.