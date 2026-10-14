Nenad Bjelica kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Samsunspor'dan Nenad Bjelica açıklaması

Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yaptığı kamuoyu duyurusunda tecrübeli Hırvat teknik adamla sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.



