Victor Ruiz Beşiktaş'ta

Beşiktaş aradığı stoperi İspanya'da buldu. Siyah-beyazlı ekip Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
- Victor Ruiz geçtiğimiz sezon İspanya'da 33 karşılaşmada görev aldı.
😉 Transferrrr #3: Ailemize hoş geldin ✍🦅 pic.twitter.com/D2IQWwybjp
😉 Transferrrr #3: Ailemize hoş geldin ✍🦅 pic.twitter.com/D2IQWwybjp— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 7, 2019
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