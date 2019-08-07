Victor Ruiz Beşiktaş'ta
SÜPER LİG

Victor Ruiz Beşiktaş'ta

Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Beşiktaş, Victor Ruiz'i açıkladı.

Beşiktaş, Victor Ruiz'i açıkladı.

Beşiktaş aradığı stoperi İspanya'da buldu. Siyah-beyazlı ekip Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

  • Victor Ruiz geçtiğimiz sezon İspanya'da 33 karşılaşmada görev aldı.


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