Victor Ruiz İstanbul'da

Siyah-beyazlı kulüp, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz'i İstanbul'a getirdi.
30 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.
- Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.
Siyah-beyazlı kulüp, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz'i İstanbul'a getirdi.
30 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.
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