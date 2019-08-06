Victor Ruiz İstanbul'da
SÜPER LİG

Victor Ruiz İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruiz, geçen sezon 33 karşılaşmada forma giymişti.

Ruiz, geçen sezon 33 karşılaşmada forma giymişti.

Siyah-beyazlı kulüp, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz'i İstanbul'a getirdi.

30 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.

  • Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.