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Vincent Aboubakar ayrılmak istiyor

Süper Lig'den de talipleri olan Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın Al-Nassr'dan ayrılmayı hedeflediği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vincent Aboubakar Al Nassrdan ayrılacak mı?
Aboubakar, Al Nassr formasıyla çıktığı 35 maçta 11 gol attı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacağı iddia edilirken, Vincent Aboubakar'ın da takımdan ayrılma planı yaptığı öne sürüldü.

Dünya Kupası'nda Kamerun ile boy gösteren golcü futbolcu, Al-Nassr'dan ayrılıp yeni bir maceraya yelken açmak istiyor.

30 yaşındaki futbolcunun adı Süper Lig'den de bazı kulüplerle anılıyor.
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