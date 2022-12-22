Vincent Aboubakar ayrılmak istiyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacağı iddia edilirken, Vincent Aboubakar'ın da takımdan ayrılma planı yaptığı öne sürüldü.
Dünya Kupası'nda Kamerun ile boy gösteren golcü futbolcu, Al-Nassr'dan ayrılıp yeni bir maceraya yelken açmak istiyor.
30 yaşındaki futbolcunun adı Süper Lig'den de bazı kulüplerle anılıyor.
Al Nassr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Aboubakar'ın golü👇pic.twitter.com/Lrd77AryaY
Al Nassr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Aboubakar'ın golü👇pic.twitter.com/Lrd77AryaY— SPOR (@yenisafakspor) December 17, 2021