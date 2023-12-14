Vincent Aboubakar: Saç ekimi yapmadım

"Bu saçma suçlamalara son verin! Bu sezon boyunca hiç saç ekimi yapmadım!!! Bu sezon hiç kimseye disiplinsiz bir davranışta bulunmadım! Bu sezon şu ana kadar 11 gol attım ve 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol atmıştım. Kulüp de durumu yeniden değerlendirdi ve bana geri dönüşümü onaylayan bir e-posta gönderdi"