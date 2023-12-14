Vincent Aboubakar: Saç ekimi yapmadım

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sert bir dille cevap verdi.
"Bu saçma suçlamalara son verin! Bu sezon boyunca hiç saç ekimi yapmadım!!! Bu sezon hiç kimseye disiplinsiz bir davranışta bulunmadım! Bu sezon şu ana kadar 11 gol attım ve 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol atmıştım. Kulüp de durumu yeniden değerlendirdi ve bana geri dönüşümü onaylayan bir e-posta gönderdi"
Kamerunlu golcü, teknik heyetin aldığı karar sonrası süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon toplamda 22 maça çıkıp 11 kez fileleri havalandırırken 3 asistlik performans sergiledi.