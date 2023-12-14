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Spor

Vincent Aboubakar: Saç ekimi yapmadım

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar saç ekimi nedeniyle sakatlığını bahane ederek antrenmanlara çıkmıyor iddialarına cevap verdi. Abobakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saçma suçlamalara son verin! Bu sezon boyunca hiç saç ekimi yapmadım" ifadelerini kullandı.

20:31 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:37 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sert bir dille cevap verdi.


Vincent Aboubakar'ın sosyal medya paylaşımı:

"Bu saçma suçlamalara son verin! Bu sezon boyunca hiç saç ekimi yapmadım!!! Bu sezon hiç kimseye disiplinsiz bir davranışta bulunmadım! Bu sezon şu ana kadar 11 gol attım ve 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol atmıştım. Kulüp de durumu yeniden değerlendirdi ve bana geri dönüşümü onaylayan bir e-posta gönderdi"

Aboubakar'ın paylaşımı.

Kamerunlu golcü, teknik heyetin aldığı karar sonrası süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon toplamda 22 maça çıkıp 11 kez fileleri havalandırırken 3 asistlik performans sergiledi.






#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Saç ekimi
15 dakika önce
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