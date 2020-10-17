Vitor Hugo üzerinden Manoel Messias eleştirisi: General gibi futbolcuydu oynatılmadı

Trabzonspor-Başakşehir mücadelesi öncesinde bordo mavililerin yeni transferi Vitor Hugo, Süper Lig'de ilk defa forma giyecek.

Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen oyuncu için futbol yorumcusu Önder Özen, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Özen, Hugo üzerinden geçen sezon kadroya katılan Manoel Messias için de değerlendirmelerde bulundu.

Derbi maçında verilen karar futbol dünyasında büyük tartışma çıkardı: Sosyal medya karara tepki gösteriyor.

"Hugo gibi Manoel için de çok ümitliyim. Türkiye'nin en iyi stoperi olabilirdi. Hiç şans verilmedi. Cruzeiro'nun generaliydi. Sakatlığı falan da yoktu. Vitor Hugo, Palmeiras'ın arka taraftaki her şeyiydi. Eyalet liglerinde de izledim. Genç yaşlardan bu yana izlediğim ve faydalı bir oyuncu. Lider yapısı ve general duruşu olan bir isim."

📸Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, bordo-mavili formayı giydi. pic.twitter.com/GkWNgBXgwL — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 5, 2020



