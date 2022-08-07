Spor West Ham United Attila Szalai için geliyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

West Ham United Attila Szalai için geliyor

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai için teklif yağmaya devam ediyor. Son olarak Bologna ve Wolfsburg'un 9 milyon euroluk teklifini reddeden sarı-lacivertliler, bu rakamın 15 milyon euro seviyesine çıkmasını istiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, bu hafta içerisinde Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​West Ham United Attila Szalai için geliyor
Attila Szalai

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar kadrodan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Kim Min Jae'nin ayrılığı sonrasında Attila Szalai için de teklifler var.

Son olarak Bologna ve Wolfsburg'un 9 milyon euroluk teklifini reddeden Fenerbahçe, bu rakamın 15 milyon euro seviyesine çıkmasını istiyor. Sadece bu iki ekip değil, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United da Szalai'nin peşinde.

  • West Ham United Attila Szalai için geliyor
  • West Ham United'ın bu hafta Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. İngilizlerin 12 milyon euro civarında bir teklifle sarı-lacivertlilere geleceği öğrenildi. West Ham United'ın diğer stoper adayları; Marcos Senesi, Eric Bailly, Thilo Kehrer ve Conor Coady.

Bologna'nın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı
SPOR
Bologna'nın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı

Savcılık harekete geçti

Savcılık harekete geçti

İslam'a hakaret içeren listeler tek tek tespit edildi.
Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji saat verdi

​10 il için sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir.
Gazzede hedef çocuk ve kadınlar

​En az 24 şehit 203 yaralı.

​Beyninizi tamamen yenileme gücüne sahip

Biden ikna etmeli

​Putin'le ruble üzerinde anlaştık.
Karadan ve havadan müdahale

Karadan ve havadan müdahale

​Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı.

​Provokatörler şimdi de İstanbul'da.

​Havuzdaki tüm sorular incelemede.

​Yabancı turist sayısı 7 milyonu aştı.

​Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti.

Gelecek yapay zeka uzmanlarının.

​Beşiktaş, son dakika golüyle Kayserispor'u 1-0 yendi
Atom Ajansı'ndan uyarı

Atom Ajansı'ndan uyarı

​Zaporijya'da nükleer tehlike.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.