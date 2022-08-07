Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar kadrodan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Kim Min Jae'nin ayrılığı sonrasında Attila Szalai için de teklifler var.
Son olarak Bologna ve Wolfsburg'un 9 milyon euroluk teklifini reddeden Fenerbahçe, bu rakamın 15 milyon euro seviyesine çıkmasını istiyor. Sadece bu iki ekip değil, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United da Szalai'nin peşinde.
- West Ham United Attila Szalai için geliyor
- West Ham United'ın bu hafta Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. İngilizlerin 12 milyon euro civarında bir teklifle sarı-lacivertlilere geleceği öğrenildi. West Ham United'ın diğer stoper adayları; Marcos Senesi, Eric Bailly, Thilo Kehrer ve Conor Coady.
📸Golden sonra #AttilaSzalai pic.twitter.com/152tlw4ORD
📸Golden sonra #AttilaSzalai pic.twitter.com/152tlw4ORD— SPOR (@yenisafakspor) July 27, 2022