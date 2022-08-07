Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar kadrodan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Kim Min Jae'nin ayrılığı sonrasında Attila Szalai için de teklifler var.

Son olarak Bologna ve Wolfsburg'un 9 milyon euroluk teklifini reddeden Fenerbahçe, bu rakamın 15 milyon euro seviyesine çıkmasını istiyor. Sadece bu iki ekip değil, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United da Szalai'nin peşinde.

West Ham United Attila Szalai için geliyor

West Ham United'ın bu hafta Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. İngilizlerin 12 milyon euro civarında bir teklifle sarı-lacivertlilere geleceği öğrenildi. West Ham United'ın diğer stoper adayları; Marcos Senesi, Eric Bailly, Thilo Kehrer ve Conor Coady.

SPOR Bologna'nın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı