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Spor

Wilmar Barrios yine gündemde

Beşiktaş, Zenit'te forma giyen orta saha oyuncusu Wilmar Barrios için bir kez daha girişimlerde bulunacak.

10:10 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ara transfer döneminde kadroya kattığı oyuncularla birlikte ivme yakalayan Beşiktaş, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı.


Siyah-beyazlılar, Zenit'te forma giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Wilmar Barrios ile ilgileniyor.


Rusya'da forma giyen oyuncu ile bu sezon basında da ilgilenen ancak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, şansını bir kez daha deneyecek.


Zenit ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Barrios'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro.




#Beşiktaş
#Wilmar Barrios
#Şenol Güneş
4 saat önce
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