Yabancı sayısı düşürülecek

Kadrosunda Daniel Sturridge, Caleb Ekuban, Donis Avdijaj, Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Ogenyi Onazi, John Obi Mikel, Jose Sosa, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Majis Hosseini, Filip Novak, Joao Pereira ve Badou Ndiaye olmak üzere 14 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor’da yönetim, yapılacak olan yeni takviyeler için harekete geçti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Ndiaye transferi ile dolduran bordo-mavililer, mevcut kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırarak yapılacak yabancı oyuncu transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor.

GÖZLER AVDIJAJ, ONAZI VE FERNANDES’TE

Stoper ve kanat oyuncusu olmak üzere iki yabancı oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren Trabzonspor’da ikinci yarı öncesi Donis Avdijaj, Ogenyi Onazi ile Ivanildo Fernandes kadroda düşünülmüyor. Avdijaj’ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililer, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen ancak bekleneni veremeyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Onazi’nin yanı sıra, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes ile de yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yabancı kontenjanının şu anda dolu olması nedeniyle transferde aceleci davranmayan Trabzornspor, önce iç transferi çözüp ardından dış transferde çalışmalarına hız verecek. Bu arada, bordo-mavili yönetimin kiralamayı planladığı kanat oyuncusu Donis Avdijaj için Kayserispor’un devrede olduğu öğrenildi.

Yağmur altında çalıştılar

Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Trabzonspor, dünü çift idman yaparak geçirdi. Bordo-mavililer, Hüseyin Çimşir yönetimindeki dünkü antrenmanın sabahki bölümünü yoğun yağmur nedeniyle salonda kuvvet çalışarak geçirdi. Bordo-mavililer, akşam ise yağmura rağmen saha çalışması yaptı. İdmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu da takip etti.