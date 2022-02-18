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Yuri Gorshkov'dan Galatasaray itirafı: Görüşmeleri anlattı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu gençleştirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yuri Gorshkovdan Galatasaray itirafı: Görüşmeleri anlattı​
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Futbol şubesinde yapılanmaya giden Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu gençleştirmek için plan yaparken, çalışmalarını da bu kapsamda sürdürüyor.

Galatasaray Yuri Gorshkov'un peşinde

Galatasaray'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçtiği öğrenildi. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un önerdiği isim olan Gorshkov, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Yuri Gorshkov görüşmeleri açıkladı

Galatasaray ile yaptığı görüşmeleri anlatan 22 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'dan beri aradılar ve bir görüşme gerçekleşti. Yaz transfer döneminde beni kadrolarında görmek istediklerini ve benzer şeyler söylediler. Şu anda lige ve kulübüme odaklıyım. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ama ben Türkiye'de daha çok tatil yapmayı seviyorum. Galatasaray taraftarının Instagram hesabıma çok sayıda mesaj attıklarına şahit oldum" ifadelerini kullandı.

  • Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Yuri Gorshkov, 3 asist yaptı. Oyuncunun güncel bonservis bedeli ise 1.2 milyon euro.

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