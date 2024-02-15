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Teknoloji

ChatGPT'ye rakip geliyor: ASELSAN'dan yerli ve milli yapay zeka hamlesi

Yerli ve milli projelerle ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren Türk savunma sanayisinin lider firmalarından ASELSAN, ChatGPT'ye rakip olacak Türk yapay zeka projesini açıkladı. ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yüce, "ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL CPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz" dedi.

16:39 - 15/02/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yüzde 80 yerlilik oranını yakalayan Türk savunma sanayisinin öncülerinden ASELSAN, yerli ve milli yapay zeka teknolojisine imza atıyor. Türk savunma sanayisinde geliştirilen kabiliyetlerin tüm ekosistemle buluşmasını sağlayan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Proje Pazarı ve İşbirliği Zirvesi'nin 8'incisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



ASELSAN'dan ChatGPT'ye rakip

Burada konuşan ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yüce, konuşmasında, ihracatta çok daha iddialı olacaklarını, büyük ölçekli projeler ve yüksek katma değerli işlere daha fazla odaklanacaklarını belirtti.


Dijital dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bir yapay zeka çağı yaşandığını dile getiren Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Öktem, şöyle konuştu:

"Bütün savunma sanayisi kuruluşlarımız bunun farkında. Yapay zekayı mümkün olduğu kadar süreçlerimizde bulundurmak ve yapay zekada iddialı oyuncu olmak ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için önemli bir hedef. Bazı teknolojiler ciddi bir ölçek, yatırım ve altyapı gerektiriyor. Bunları gerçekleştirmek çok zaman alıyor. Yazılım tabanlı teknolojilerde bunları daha düşük ihtiyaçlarla gerçekleştirmek mümkün. Yapay zeka da böyle bir fırsat. Bundan uzak kalmamamız lazım. ASELSAN yapay zekayı tüm süreçlerinin bir parçası haline getirdi. ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL CPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Bu tür kalıcı projelerle sektörümüze yön vermeye çalışıyoruz. Otonom teknolojiler önemli alanlarımız. Kuantum laboratuvarımız bulunuyor. Paydaşlarımızla önemli başarılara imza atacağız"



#ASELSAN
#ChatGPT
#yapay zeka
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