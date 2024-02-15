ChatGPT'ye rakip geliyor: ASELSAN'dan yerli ve milli yapay zeka hamlesi

Yüzde 80 yerlilik oranını yakalayan Türk savunma sanayisinin öncülerinden ASELSAN, yerli ve milli yapay zeka teknolojisine imza atıyor. Türk savunma sanayisinde geliştirilen kabiliyetlerin tüm ekosistemle buluşmasını sağlayan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Proje Pazarı ve İşbirliği Zirvesi'nin 8'incisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
ASELSAN'dan ChatGPT'ye rakip
Burada konuşan ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yüce, konuşmasında, ihracatta çok daha iddialı olacaklarını, büyük ölçekli projeler ve yüksek katma değerli işlere daha fazla odaklanacaklarını belirtti.
Dijital dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bir yapay zeka çağı yaşandığını dile getiren Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Öktem, şöyle konuştu: