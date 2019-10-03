Teknoloji GÖKTÜRK-2den haber var Yerli uydu İstanbulu görüntüledi
BİLİM

​GÖKTÜRK-2'den haber var: Yerli uydu İstanbul'u görüntüledi

GÖKTÜRK-2'den haber var: Yerli uydu İstanbul'u görüntüledi

2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor. Donanımının yüzde 80'i, yazılımlarının yüzde 100'ü mühendislerimiz tarafından yapılan uydu İstanbul'u görüntüledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli uydu GÖKTÜRK-2 İstanbul'u görüntüledi.
Yerli uydu GÖKTÜRK-2 İstanbul'u görüntüledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından milli olarak geliştirilen, Çin’deki Jiuquan Üssü’nden 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor.

GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor.

İstanbul'u görüntüledi

  • İsrail'in yüksek çözünürlüklü görüntülerin yanlış ellere düşebileceği çekincesi ile fırlatılmasına defalarca karşı çıktığı 2,5 m çözünürlüklü Göktürk-2 uydusu, 18 Eylül'de İstanbul'u görüntüledi.

Dünyanın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2; çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye’nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılıyor.

Uydu filomuz 6’ya çıkıyor
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Uydu filomuz 6’ya çıkıyor

90 dakikada dünya etrafında tur atabiliyor

Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydu, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Uydu, TSK’nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.

2,5 m çözünürlüklü Göktürk-2 uydusu, 18 Eylül'de İstanbul'u görüntüledi.

GÖKTÜRK-2'nin teknik özellikleri

GÖKTÜRK-2 Uydusu, sevkiyat öncesi testlerinin TUSAŞ tesislerinde tamamlanmasının ardından, Çin Halk Cumhuriyeti Jiuquan Fırlatma Merkezi'ne gönderilmiştir. GÖKTÜRK-2 Uydusu 18 Aralık 2012 tarihinde Türkiye saati ile 18:13'te Çin'den uzaya fırlatılmıştır.

Fırlatmadan 12 dakika sonra görev yörüngesine yerleşen uydudan ilk sinyal, saat 19:39'da alınmıştır. Müteakiben devreye alma süreci tamamlanmış ve GÖKTÜRK-2 Uydusu tarafından çekilen görüntüler, Ankara'da bulunan yer istasyonuna indirilmeye başlanmıştır.

GÖKTÜRK-2; çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye’nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılıyor.

GÖKTÜRK-2 Projesi kapsamında; uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkân ve kabiliyetlerle karşılanması hedeflenmiştir. Gelinen durum itibariyle bu hedeflere ulaşılmış, TUSAŞ bünyesinde Ülkemizin gelecekteki uydu projelerinde görev alacak uzman insan gücü yetişmiş, uydu ve ekipman seviyesi tasarım, analiz, üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerine yönelik altyapı ve kabiliyetler kazanılmıştır.

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GÖKTÜRK-2den haber var

GÖKTÜRK-2'den haber var

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