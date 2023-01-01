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Teknoloji
Rusya'dan Apple'a 1,17 milyar ruble para cezası
Taknoloji devi Apple'a bir AppStore cezası da Rusya'dan geldi. Rus yetkililer dünya devine tekelleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.17 milyar ruble ceza kesti. Fransa, aynı sebepten Apple'a 371.6 milyon dolar ceza vermişti.
9:40 . 18/01/2023 Çarşamba
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Apple

Rusya'nın Federal Anti Tekel Servisi (FAS), ABD teknoloji devi Apple'a Rusya'nın tekel karşıtı yasasını ihlal ettiği için 1,17 milyar ruble (317 milyon lira) para cezası verildiğini duyurdu. Para cezası, geçtiğimiz Temmuz ayında, geliştiricileri yalnızca şirketin kendisi tarafından sağlanan ödeme sistemini kullanmaya zorlayan AppStore kurallarının, yerel yasaları ihlal etmesi nedeniyle verildi.

KURALLARI İHLAL EDİYOR

Verilen para cezasının alışılmadık derecede büyük olması, şirketin ülkedeki yıllık gelirine göre hesaplanmış olmasından kaynaklanıyor. Daha önce FAS, yabancı teknoloji devlerini tekel karşıtı kuralların ihlali nedeniyle gelirlerinin yüzde 0,01 ila yüzde 0,15'i arasında para cezası vermekle tehdit etmişti.

GOOGLE'A DA CEZA VERMİŞTİ

Benzer bir karar geçen Temmuz ayında FAS tarafından başka bir ABD teknoloji devi Google'a karşı verilmişti. Ancak Apple'ın aksine şirket, geçen Eylül ayında Google Play ödeme kurallarını Rusya mevzuatına uygun olacak şekilde değiştirerek FAS'ın uyarısına bağlı kaldı.

MOSKOVA OFİSİNİ KAPATMIŞTI

Geçen Eylül ayında Moskova ile Kiev arasında devam eden savaşın başlarında Apple'ın Rusya'dan çekildiğini duyurması nedeniyle para cezasının tam olarak nasıl uygulanacağı henüz netleşmedi. Apple'ın Moskova ofisini kapattığı ve çalışanlarını başka ülkelere taşıdığına dair geniş çapta dolaşan söylentilere rağmen, şirketin Rusya'daki yan kuruluşu aktif görünüyor ve olası tasfiye veya iflasına ilişkin herhangi bir rapor hazır bulunmuyor.



#apple
#rusya
#fransa
44 dakika önce
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Rusya'dan Apple'a 1,17 milyar ruble para cezası
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