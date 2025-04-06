Şirketlerin önceliği yapay zekâ

Uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketi EY, Endüstrilerin Geleceği Araştırması’nın 2025 versiyonu yayınlandı. Araştırmaya göre, küresel çapta şirketlerin gelişmekte olan teknolojilere her yıl daha fazla yatırım yaptığı ve pilot kullanım alanlarını genişletmekte olduğu görülüyor. Üretken yapay zekâ (GenAI), 5G ve uç bilişim gibi yenilikçi teknolojiler iş dünyasının geleceğini yeniden şekillendirirken; bu hızlı gelişen ortam, işletmeler ile bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) tedarikçileri arasındaki ilişkilerin de değişmesine neden oluyor.