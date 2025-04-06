Şirketlerin önceliği yapay zekâ

Uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketi EY, Endüstrilerin Geleceği Araştırması’nın 2025 versiyonu yayınlandı. Araştırmaya göre, küresel çapta şirketlerin gelişmekte olan teknolojilere her yıl daha fazla yatırım yaptığı ve pilot kullanım alanlarını genişletmekte olduğu görülüyor. Üretken yapay zekâ (GenAI), 5G ve uç bilişim gibi yenilikçi teknolojiler iş dünyasının geleceğini yeniden şekillendirirken; bu hızlı gelişen ortam, işletmeler ile bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) tedarikçileri arasındaki ilişkilerin de değişmesine neden oluyor.
5G ÖN PLANDA
Araştırmaya göre, üretken yapay zekâ (GenAI) alanında geçen yıl küresel çapta %43 olan yatırım oranının, bu yıl %47’ye çıkmasıyla işletmelerin neredeyse yarısının bu alana yatırım yaptığı gözlemleniyor. Anket katılımcılarının %43’ü ise nesnelerin interneti (IoT) alanına yatırım yaptığını belirtirken, %33’ü 5G teknolojisine yatırım yapıyor; bu, sırasıyla 2024’teki %39 ve %27’lik oranlarına göre artış var.