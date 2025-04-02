Yapay zeka diyeti uygun değil

Günümüzde insanlar sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü gibi hedeflere ulaşmak için diyetisyenlerin kapısını çalmak yerine yapay zekânın oluşturduğu beslenme listelerini uyguluyor. Uzmanlar, yapay zekanın yalnızca bir rehber olarak kullanılabileceğini ancak uzman diyetisyenlerin önerileriyle desteklenmesi gerektiğini söylüyor.

Yapay zekâ destekli diyet planlamasının, sağlıklı beslenme açısından bazı faydalar sunabileceğini ifade eden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Hatice Nurseda Hatunoğlu, “Yapay zekâ kişisel veriler bağlamında besin ögesi dengesini gözeterek menüler önermede yardımcı olabilir” dedi. Yapay zekanın herkesin bireysel sağlık durumuna tam uyum göstermeyebileceğini ifade eden Hatunoğlu, “Bir birey için sağlıklı olan bir beslenme planı, bir başkası için uygun olmayabilir. Bu nedenle, yapay zekâ yalnızca bir rehber olarak kullanılmalı, kesinlikle uzman diyetisyenlerin önerileriyle desteklenmeli” diye konuştu. Hatunoğlu, “Yapay zekâ, diyetisyenlerin iş yükünü hafifletebilir ve rutin analizlerde yardımcı olabilir, ancak hala insanların bireysel ihtiyaçlarını anlamada ve uygun çözümler geliştirmede diyetisyenlerin tecrübesine ihtiyaç var” dedi.