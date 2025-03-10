Ramazan’da kilo aldıran 5 hata

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan, iftar ve sahur vakitleriyle beslenme düzenimizi değiştiriyor. Çeşit çeşit yemeklerin yapıldığı iftar sofraları, kilo alımına davetiye çıkarırken, 13 saate varan açlık süresinin doğru biçimde yönetilmesi, kilo artışına engel olabiliyor. Kilo alıp almadığımızı kontrol etmek için sabah uyandığımızda ölçüm yapmanın doğru olmadığını belirten Uzman Diyetisyen Feyza Akbulut Çadırcı, “Sabah uyandığımız gibi tartılmak tok ölçüm sayıldığı için kilomuz olması gerekenden daha yüksek görülüyor. Doğru ölçüm sahurdan 10-12 saat sonra yapılmalı” dedi. Çadırcı, Ramazan ayında kilo aldıran 5 hatayı sıraladı.

İFTARDA HAFİF BAŞLAYIN:

Sindirim enzimleri ve vücut sağlığı için çorba ve suyla orucu açtıktan sonra 10 dakika bekleyip ana yemeğe öyle geçin.

HIZLI YEMEK YEMEK:

İftarda tüm gün oluşan açlığın üzerine hızlı yemek yemek, Ramazan ayında kilo almamıza neden olan en büyük faktörlerden biridir. Midenizi birden doldurmak hazımsızlığa neden olabilir. Ramazan’da yavaş yemeli ve çok sık çiğnenmelidir.

YÜKSEK TUZLU BESİNLER TÜKETMEK:

İftar sonrası geç saatte tüketilen tuzlu atıştırmalıklar, yağlı ürünler kilo almamıza neden olan faktörlerdendir.

İFTAR SONRASI TATLI:

Ramazan masalarında en çok karşılaştığımız durumlardan biri yemek sonrası tatlı. Hafif ve sütlü tatlılar kilo almanızın önüne geçecektir. Danışanlarıma İftardan 1.5 -2 saat sonra sütlü tatlı, mevsim meyveleri, dondurma gibi hafif tercihler öneriyorum.

HAREKETSİZLİK:

İftar sonrası doyduktan sonra uyku modu oluşması kilo almamıza neden olan en büyük faktörlerdendir. Sevdiğiniz bir sporu yapabilir veya tempolu bir yürüyüşe çıkmanız sindirim açısından iyi olacaktır İftar öncesi 30 dk yürüyüş yağ yakımı için çok iyi zamanlamadır. Eğer yapamıyorsanız iftar sonrası yapmaya çalışalım.

LİFLİ GIDALAR KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Ramazan ayında kabızlık sorunu yaşamamak için özellikle iftar ve sahurda lifli gıda tüketmek gerekiyor. Tam buğday ekmeği, sebze ve meyvenin ağırlıklı olduğu öğünler sindirim sistemine yardımcı oluyor. Bağırsak sağlığını desteklemek için su içmeye ağırlık vermek de önemli.





İftar ve sahur arası su, şekersiz komposto, ayran ve maden suyu içmek gerekirken, özellikle iftardan sonra siyah çay yerine kirazsapı çayı veya papatya çayı tüketebilirsiniz.

Yarım litre suya; 1 adet sade maden suyu, 2 adet demlenmiş Yeşilçay, 2 adet kuru kayısı, 3-4 adet karanfil, 1 çay kaşığı toz tarçın ekleyelim. Haftada 3-4 gün iftar ve sahur arası tüketilebilecek olan bu çay Kabızlığı giderirken, ödem atımını da yardımcı olacak.







