Bakan Işıkhan: Hemofili A ilacını geri ödeme kapsamına aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalığına yönelik ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödemesi kapsamına alındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum
" dedi.
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