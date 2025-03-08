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Bakan Işıkhan: Hemofili A ilacını geri ödeme kapsamına aldık

Bakan Işıkhan: Hemofili A ilacını geri ödeme kapsamına aldık

19:538/03/2025, Cumartesi
DHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalığına yönelik ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödemesi kapsamına alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum
" dedi.




#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Vedat Işıkhan
#İlaç
#SGK

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